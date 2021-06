"Não vamos ser a muleta de um governo do PSD", afirma André Ventura

O presidente Chega!, André Ventura, defendeu a posição do partido recusando a possibilidade de formar governo com o PSD, esta quarta-feira, em entrevista à TVI. "Não vamos ser a muleta de um governo do PSD", revelou.André Ventura afirmou que o partido defende o reforço do Serviço Nacional de Saúde e da educação, destacando o papel do Governo no investimento no ensino público e privado.O presidente do Chega defendeu que a Europa deve "conter o fluxo de imigração islâmica", lembrando que "nao somos xenófobos nem racistas". "Como patriota, impeço que o perigo aconteça", sublinhou.Sobre a integração de militantes com ligações neonazis, Ventura reforçou que "o partido Chega conta com quadros de respeito do CDS e do PSD que estão desiludidos com o sistema politico". "Nós queremos uma rutura com sistema, mas afastando extremismos na política em Portugal", completou.No passado fim-de-semana, o partido Chega! organizou o congresso em Coimbra, onde André Ventura foi reeleito presidente do partido de direita. No final do evento, o deputado ajoelhou-se e saudou o público. Questionado sobre o gesto realizado, Ventura esclareceu que aquele "não era uma saudação nazi". "É ridículo associar o gesto a uma saudação nazi", rematou. "Coloquei-me ao nível do público, o que mostra humildade de um líder", afirmou.