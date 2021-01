"Não votar é deixar que outros decidam o nosso futuro": António Costa apela ao voto e ao cumprimento das regras sanitárias

O primeiro-ministro, António Costa, apelou este domingo ao voto nas presidenciais, alertando que não o fazer é deixar o futuro do país seja decidido por outros.

"Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro", advertiu o líder do executivo numa mensagem na sua conta oficial da rede Twitter.

Costa indica que, "para garantir as regras sanitárias, estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes".

O chefe do Governo termina a mensagem com a indicação das "quatro medidas essenciais para o voto em segurança: utilizar máscara; manter a distância de segurança; desinfetar as mãos; usar caneta própria".

Portugal elege hoje o 20.º Presidente da República e o sexto em democracia. Para o sufrágio estão inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que nas eleições presidenciais de 2016.

Os sete candidatos aparecem no boletim de voto pela seguinte ordem: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00. Nos Açores abrem e encerram uma hora mais tarde devido à diferença horária.