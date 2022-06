NATO reforça parcerias na Ásia e Pacífico perante "sérios desafios" da China

A NATO anunciou esta quarta-feira o reforço da cooperação com os parceiros da Ásia e do Pacífico (Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia), atendendo aos "sérios desafios" que coloca a China.

"Vemos uma parceria estratégica cada vez mais profunda entre Moscovo e Pequim. E a crescente afirmação da China e as suas políticas coercivas têm consequências para a segurança dos Aliados e dos nossos parceiros", afirmou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), numa conferência de imprensa em Madrid, onde está a decorrer a cimeira da Aliança Atlântica.

Pela primeira vez, os parceiros da NATO na região do indo-pacífico estiveram numa cimeira da organização e reuniram-se esta tarde com os países da aliança militar.