O Ministério Público está a investigar o contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 e as duas extensões contratuais que foram efetuadas no tempo em que João Gomes Cravinho era ministro da Defesa. O inquérito foi aberto, em 2019, na sequência de uma denúncia ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sobre suspeitas de que o preço da manutenção dos ‘hélis’ terá sido inflacionado de forma excessiva nas negociações feitas em 2019: em causa estará um aumento do custo de 13 milhões de euros para 20,5 milhões, um crescimento de cerca de 60%.









