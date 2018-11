Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negrão saúda pagamento ao FMI mas pede igual atenção aos serviços públicos

Líder parlamentar do PSD exige ao governo que garanta a sustentabilidade das funções do Estado.

Por Lusa | 15:55

O líder parlamentar do PSD saudou esta quinta-feira o anúncio de que a dívida de Portugal ao Fundo Monetário Internacional será paga na totalidade até final do ano, mas defendeu que os serviços públicos devem merecer a mesma atenção do Governo.



Questionado no final do debate do Orçamento do Estado sobre este anúncio do primeiro-ministro, Fernando Negrão considerou que, "em termos de contas públicas, são passos no caminho certo", mas questionou se existe sustentabilidade para esse pagamento.



"Nós temos assistido à falta de sustentabilidade designadamente nos serviços público. Naturalmente que saudamos essa medida, mas exigimos ao Governo - porque acho que os portugueses exigem isso - que os serviços públicos tenham a mesma atenção que tem tido a dívida pública", afirmou o líder parlamentar do PSD.



O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que Portugal vai pagar até ao final do ano a totalidade da sua dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), num discurso em que salientou a importância de se reduzirem encargos para futuro.



"Com a mesma determinação com que temos governado e que me permite hoje anunciar que até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, de 4,6 mil milhões de euros, com todo o significado que comporta mais este virar de página", declarou António Costa, na Assembleia da República, momentos antes de se proceder à votação final global do Orçamento do Estado para 2019.



Perante os deputados, o líder do executivo defendeu que este passo para o pagamento antecipado da dívida ao FMI "reforçará a credibilidade internacional" de Portugal no plano externo.