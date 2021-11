"Nenhum democrata pode temer eleições": BE preparado para as legislativas avisa que Costa ambiciona maioria absoluta

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares disse esta terça-feira que António Costa tinha deixado bem clara "a ambição da maioria absoluta do PS" durante uma entrevista à RTP.O bloquista mostrou-se ainda descontente com o que considera ser "uma tentativa de ataque aos partidos à esquerda para criar conflito político" com a continua recusa de António Costa de eliminar o corte das pensões.Pedro Filipe Soares considera que o Primeiro-Ministro permanece sem apresentar números ou estudos que demonstrem que a eliminação no corte das pensões não é sustentável para o País.O líder parlamentar do BE terminou as declarações aos jornalistas no Parlamento dizendo que "nenhum democrata pode temer eleições" e, como tal, também ele não teme.O BE acusou ainda o PS de estar "mais preocupado" em alcançar uma maioria absoluta do que em resolver os problemas do país, mas reiterou a disponibilidade para dialogar, centrando-se mais no conteúdo do que na forma.

"Já dissemos e repito essa nossa disponibilidade de diálogo sob qualquer chapéu que lhe queiramos dar, sob qualquer nome de batismo", afirmou o líder parlamentar bloquista.

Pedro Filipe Soares apontou que o seu partido colocou "em cima da mesa matérias importantes que o Governo não responde com a seriedade da sua análise, com os números que deveria responder".

Na ótica do BE, o Governo está mais concentrado em "criar confronto político com os partidos à esquerda, mais preocupado em ambições políticas, mais preocupado em maiorias absolutas do que a resolver os verdadeiros problemas do país".