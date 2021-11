"Ninguém está preparado para ser primeiro-ministro": Rui Rio à saída das urnas de voto nas eleições do PSD

O atual líder do PSD e candidato às eleições diretas do partido, que estão a acontecer este sábado, comentou a eleição à saída das urnas."O que eu espero, a partir do momento em que sou candidato, é ganhar a eleição", afirmou Rui Rio. Acrescentou que, porém, "se perder, do ponto de vista pessoal, teria uma vida mais tranquila". Rio confessou que a sua filha, "por força da vida que leva", está muito privada do pai."Se estou nesta vida que não é facil, é pelas pessoas que acreditam e não querem nada em troca". O líder do PSD adiantou que, para além de ganhar as diretas, espera que o partido a 30 de janeiro ganhe as eleições legislativas, acrescentando, quando questionado sobre a eventualidade de ser primeiro-ministro, que "ninguém está no fundo preparado para ser PM, pela complexidade do cargo, mas fui-me preparando para isso".Rio mostrou-se também confiante quanto à elevada adesão às urnas este sábado.