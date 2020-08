"Nojento" e "desumano": fotografia de menina negra com cartaz em manifestação do Chega gera revolta

A imagem de uma criança negra a envergar um cartaz amarelo com a mensagem "Sou adotada, angolana, os meus pais são Chega" e uma bandeira do partido na mão durante a manifestação do passado domingo, em Lisboa, está a ser alvo de várias críticas e protestos nas redes sociais.A fotografia foi tirada durante o protesto que foi convocado por André Ventura, líder do Chega, em resposta à homenagem feita a 31 de julho ao ator Bruno Candé, morto a tiro por um idoso em Moscavide dias antes, num crime que alegadamente terá tido motivações racistas.Em declarações ao Diário de Notícias, a mãe da menina mostrou-se arrependida de ter levado a filha consigo para a manifestação e garantiu que André Ventura não tinha qualquer conhecimento daquela forma de protesto."Fiz o maior disparate da minha vida, foi um ato irrefletido. Estou a ser acusada no Facebook de ser má mãe, mas fiz isto para mostrar que podemos amar-nos uns aos outros. Ela não é o meu troféu, é o amor da minha vida. Tenho uma filha de cor e quis mostrar às pessoas que não somos racistas. O erro foi ter dito que era adotada e de Angola - devia ter escrito 'o amor não tem cor'", disse ao DN, visivelmente assustada com as consequências.Nas redes sociais, são vários os adjetivos depreciativos utilizados para caracterizar a ação desta mulher. "Repugnante", "nojento" e "repugnante" são apenas alguns."Não vou partilhar a foto, mas a comissão de proteção de menores tem de atuar perante a violação dos direitos da criança que foi levada para uma manifestação com um cartaz onde dizia que era adoptada", escreveu um dos muitos internautas que se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.Centenas de pessoas participaram na manifestação para dizer que "Portugal não é racista" e tentar afastar "esse fantasma" que assola o país sempre que algo de trágico acontece."Em Portugal não há racismo estrutural", disse o presidente demissionário do Chega, em declarações aos jornalistas antes do arranque da marcha que, durante mais de uma hora, percorreu a Rua da Prata e do Ouro, terminando ao final da tarde com um intervenção de André Ventura na Praça do Município.Defendendo que "o fantasma da hipocrisia sobre o racismo não continuará a vingar", André Ventura reiterou que, tal como já tinha prometido, o Chega promoverá uma marcha "sempre que a esquerda e a extrema-esquerda" insistirem em colocar o tema do racismo na agenda política."Nós somos um país muito peculiar em que sempre que acontece qualquer coisa mais trágica, como foi o caso do ator Bruno Candé, nós temos sempre o fantasma do racismo a assolar-nos", salientou, insistindo que o Chega não aceita que o "racismo seja desculpa para tudo" e que quer "minorias com direitos, mas também com deveres"."Nós queremos, sobretudo, dizer que Portugal não é um país racista", acrescentou, admitindo, contudo, que por vezes acontecem "episódios racistas".