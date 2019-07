Nomeação de familiares no Governo vai ser 'costurada' na especialidade

O diploma que define as regras para nomear familiares no Governo vai baixar a comissão, sem votação, para que o texto possa depois ser debatido entre os vários partidos.O pacote de leis para o reforço da transparência na vida pública, discutido esta quinta-feira no Parlamento, inclui também propostas como a criação da entidade para a transparência ou a alteração do funcionamento da comissão responsável pelo recrutamento público, a CRESAP.Segundo a agência Lusa, a decisão de baixar os diplomas à comissão eventual para o reforço da transparência sem votação será tomada esta sexta-feira no parlamento. Para que as leis sejam aprovadas e não caduquem, é preciso que o trabalho na especialidade seja concluído até 19 de julho, dia do último plenário antes do final da legislatura.A criação de regras sobre nomeações de familiares foi acelerada pelo elevado número de laços no atual Governo do PS.