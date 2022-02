As eleições Legislativas de 30 de janeiro provocaram uma verdadeira revolução nos corredores do Palácio de S. Bento. A maioria absoluta do PS, a ascensão do Chega a terceira força política, seguido do Iniciativa Liberal (IL), e a morte do CDS e do PEV mudaram as cores dos gabinetes no andar nobre da Assembleia da República (AR).