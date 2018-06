Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova concentração da CGTP no dia 6 de julho

CGTP aumenta contestação nas ruas contra executivo de Costa.

Por Beatriz Ferreira | 09:15

A CGTP anunciou este sábado uma concentração frente à Assembleia da República para 6 de julho, o mesmo dia em que o Parlamento discute as propostas do Governo de alteração à lei laboral.



O anúncio aconteceu no final da manifestação nacional organizada pela intersindical, que juntou milhares em Lisboa contra a precariedade.



"Exortamos todos os trabalhadores a contestar as matérias gravosas da proposta que o Governo e a direita pretendem impor", afirmou o líder da CGTP, Arménio Carlos.



Antes, BE e PCP apontaram no mesmo sentido. "Registamos com desilusão que o Governo tomou um lado", disse a bloquista Mariana Mortágua.



Jerónimo de Sousa, líder do PCP, criticou a "convergência" entre Governo e patrões.