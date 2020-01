A nova direção do Livre já foi eleita com 95 votos a favor e 15 brancos. A votação ocorreu este domingo no IX Congresso do partido.A lista A, única concorrente para o grupo de contacto, ou seja, à direção do partido foi eleita com um total de 110 votantes.O conselho de jurisdição nacional, do qual faz parte Ricardo Sá Fernandes, foi eleito com 66 votos a favor. Rui Fernandes foi reeleito para a Assembleia.Joacine deixa de constituir a direção do Livre, uma vez que não integrou a lista única candidata, nem apresentou uma candidatura própria.Em atualização