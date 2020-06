"Há pessoas a quem o confinamento deve ter feito mal": Costa sobre críticas à saída de Centeno do Governo

O Presidente da República deu esta segunda-feira posse ao novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e à sua equipa, que inclui três novos secretários de Estado, na sequência da demissão de Mário Centeno.

Os membros do Governo tomaram posse numa cerimónia restrita na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, a que assistiram o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e os governantes cessantes, sem outros convidados.

Devido à pandemia de covid-19, nesta curta cerimónia, que durou perto de cinco minutos, todos os presentes usaram máscara e não houve os habituais cumprimentos.



António Costa diz que destino de Mário Centeno pode passar pelo Banco de Portugal

O Banco de Portugal é hipótese para o futuro de Mário Centeno, anunciou António Costa esta segunda-feira. "Tem todas as condições do ponto de vista pessoal e profissional", atirou o primeiro-ministro. "Até o próprio governador do Banco de Portugal já o admitiu", acrescentou António Costa.



"Há pessoas a quem o confinamento deve ter feito mal", disse o primeiro-ministro indignado com as críticas à saída de Mário Centeno do Governo.