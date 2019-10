Nova geração é grande aposta do PS e do PSD na Assembleia da República

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Miguel Costa Matos é o mais jovem deputado à Assembleia da República (AR) na sessão legislativa que se inicia amanhã. Aos 25 anos, vai sentar-se pela primeira vez no hemiciclo pelo PS, onde, de resto, há mais sangue novo, a par da bancada do PSD.O jovem socialista, até agora secretário nacional da Juventude Socialista e conselheiro económico adjunto do gabinete do primeiro-ministro desde 2017, sente o peso da responsabilidade ... < br />