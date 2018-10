Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova incompatibilidade ameaça Siza Vieira

Ministro da Economia pede escusa em matérias sobre associação dirigida pela mulher.

Por Salomé Pinto | 06:00

O ministro Adjunto e da Economia Pedro Siza Vieira, que tutela o Turismo, enfrenta mais uma potencial incompatibilidade. É casado com a presidente-executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) Cristina Siza Vieira.



Questionado esta sexta-feira pelos jornalistas se irá atuar nesta área, Siza Vieira garantiu: "Se alguma vez uma questão tivesse que se colocar que dissesse respeito à associação em que a minha mulher trabalha, declarar-me-ia impedido de atuar."



De qualquer modo, para o ministro, "não existe incompatibilidade escrutinada na lei". A AHP esclareceu entretanto que "em nada depende do Governo" e rejeitou que tenha qualquer "limitação ou vantagem" do facto da sua presidente-executiva ser mulher do ministro.



Mas o presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, considera que "há um evidente conflito de interesses".



Depois de ter detido uma empresa e das ligações como advogado à China Three Gorges, este é o terceiro caso de incompatibilidade em cargos públicos de Siza Vieira desde que está no Governo.



O Tribunal Constitucional está a analisar um parecer do Ministério Público que o pode levar até à demissão.



Marido de Temido demite-se do Conselho de Saúde

Jorge Simões, marido da ministra da Saúde Marta Temido, demitiu-se ontem do cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde, invocando "motivos pessoais".



O anúncio surge pouco depois do ministro Siza Vieira ter dito que vai pedir escusa em matérias relacionadas com a associação dirigida pela mulher e dias depois de Marta Temido ter tomado posse como ministra da Saúde.