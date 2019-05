Nova Lei de Bases da Saúde corre o risco de ser chumbada

A nova Lei de Bases da Saúde proposta pelo Governo corre o risco de ser chumbada pelo Parlamento, se o PS não acertar à direita ou à esquerda a relação do SNS com os privados.As votações são retomadas esta sexta-feira e, em cima da mesa, vai estar a existência de parcerias público-privadas (PPP).O PSD já ameaçou vetar o projeto, porque "apenas admite PPP temporariamente e de forma supletiva"."É uma proposta radical virada à extrema-esquerda que não irá obter a aprovação do PSD", disse o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite. "Os governos devem ser livres de poderem optar pelas PPP", sublinhou.À esquerda a posição é inversa. "O PS tem de cumprir o acordo inicial e acabar com as PPP", afirmou o bloquista Moisés Ferreira.Também a comunista Carla Cruz é pelo "fim da gestão privada".Mas o PS "irá continuar a defender a sua proposta", vincou a deputada Jamila Madeira.