Nova ponte sobre o rio Ave "agilizada" por João Galamba

A Câmara de Vila do Conde afirma que o ministro das Infraestruturas, de visita ao concelho, esta sexta-feira, "manifestou total abertura para coordenar a agilização necessária" à concretização da futura ponte rodoviária sobre o rio Ave. João Galamba considerou este investimento "de enorme importância para a mobilidade e desenvolvimento do concelho", indica a autarquia.

A travessia deverá ligar as duas margens junto à atual ponte do Metro do Porto. Os detalhes e custo da empreitada ainda não são conhecidos.

Já em julho do ano passado, o município dava conta de uma reunião entre o autarca Vítor Costa e o então ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, indicando que o projeto seguia para "junto dos vários organismos responsáveis pela execução técnica do projeto e do seu respetivo financiamento".