Nova presidente da Câmara de Espinho anuncia auditoria à autarquia

Maria Manuel Cruz anunciou esta segunda-feira que vai avançar de imediato com uma auditoria à Câmara Municipal de Espinho no dia em que tomou posse como presidente da autarquia após Miguel Reis, em prisão preventiva, ter renunciado ao cargo.

Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia revelou que a nova presidente anunciou na reunião de câmara desta segunda-feira "que avançará de imediato com um processo de auditoria à autarquia, mostrando-se disponível para levar até ao limite e sem qualquer receio o apuramento de responsabilidades e procurando blindar o funcionamento dos serviços municipais".

Maria Manuel Cruz, eleita pelo PS, assumiu esta segunda-feira a presidência depois de Miguel Reis, do mesmo partido, ter renunciado ao cargo após ter sido constituído arguido, tendo ficado em prisão preventiva na sequência do seu alegado envolvimento num esquema de corrupção no ramo imobiliário.