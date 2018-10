Nova Procuradora-Geral da República toma posse a 12 de outubro

O Presidente da República anunciou esta quarta-feira que a nova Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, vai tomar posse no palácio de Belém no próximo dia 12 de outubro.Em nota publicada no site da Presidência, é revelado que a cerimónia acontece "a 12 de outubro, às 15h00, no Palácio de Belém".