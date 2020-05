Nova versão de comunicado do Governo proíbe festivais e espetáculos similares

A redação do comunicado do Conselho de Ministros de hoje foi alterada, referindo-se agora a proibição, até 30 de setembro, à realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga", e não apenas a "festivais de música" como inicialmente.

No âmbito cultural e artístico, "impõe-se a proibição de realização de festivais e espetáculos de natureza análoga, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais e espetáculos de natureza análoga que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia", lê-se agora no comunicado do Conselho de Ministro, "atualizado às 17:25".

Na primeira redação do comunicado, divulgada pelas 15h30 de hoje, a "proibição de realização" era referente apenas a "festivais de música".