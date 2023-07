Nove juízes do Tribunal de Contas recebem milhares de euros por férias não gozadas

Nove dos 16 juízes do Tribunal de Contas (TdC) que se aposentaram desde 2015 até agora receberam uma compensação pelas férias não gozadas em anos anteriores. As indemnizações superam, em alguns casos, os 30 mil euros, avança este domingo o Público. Tal como em todos os tribunais, no TdC há dois meses de férias judiciais. Durante este período, os juízes apenas se deslocam ao tribunal para realizarem turnos e assegurarem processos urgentes.O Ministério Público chegou a abrir um inquérito-crime junto do Supremo Tribunal de Justiça, que foi arquivado no ano passado por não existir qualquer ilícito criminal. No entanto, no despacho de arquivamento é referido que pudessem haver "desconformidades".Embora estes magistrados se tenham aposentado a partir de setembro de 2015, só em março de 2017 é que o tribunal começou a fazer os primeiros pagamentos. Mas, houve juízes que não aceitaram receber a compensação pelas férias não gozadas, como o então presidente do TdC Guilherme de Oliveira Martins, que declinou mais de 43 mil euros.De acordo com os documentos consultados pelo Público, até pelo menos 2015 havia juízes que não tiravam os 10 dias minímos de férias obrigatórios por lei. Existem também casos de juízes que não comunicavam as férias e mapas de férias que não eram aprovadados pelo presidente do tribunal.