Novo Banco e Odemira agitam debate quinzenal com Costa

O primeiro-ministro, António Costa, regressa esta quarta-feira ao Parlamento para o debate sobre política geral, numa altura em que temas como a situação dos imigrantes em Odemira, as contas do Novo Banco ou a Justiça prometem aquecer a discussão entre Costa e as bancadas da oposição.



Esta será a quarta vez que Costa estará presente na Assembleia num debate sobre política geral, um novo modelo, com uma periodicidade bimestral, que surgiu nesta sessão legislativa na sequência de um acordo PS/PSD e que substituiu os debates quinzenais de cerca de hora e meia que se realizavam desde 2008.



