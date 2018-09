Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo Banco empurra défice para os 1,9%

Valor está acima da meta prevista pelo Governo para 2018. Centeno mantém-se confiante.

Por Beatriz Ferreira | 09:52

O défice fixou-se em 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre do ano. A pesar na estimativa divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) está a injeção de capital no Novo Banco no valor de 792 milhões de euros.



Segundo o INE, o saldo global das administrações públicas situou-se em 1864,7 milhões de euros negativos nos primeiros seis meses de 2018, o que representa 1,9% do PIB. Para que o Governo cumpra a meta já estabelecida, o défice terá ainda de cair 1,2 pontos percentuais até ao final do ano, para 0,7%.



O valor do défice agora divulgado pelo INE "reflete o aumento de capital no Novo Banco realizado no 2º trimestre de 2018", aponta a instituição. Recorde-se que o Estado foi chamado a apoiar em 450 milhões de euros o Fundo de Resolução para reforço do capital do Novo Banco.



Ainda assim, o Governo recusa alterar a meta de 0,7% para o conjunto do ano. "Os dados do INE permitem-nos dizer que vamos cumprir pelo terceiro ano consecutivo as metas que definimos para o défice público", reagiu ontem o ministro das Finanças, Mário Centeno.



Na quinta-feira, o Conselho das Finanças Públicas foi mais otimista e projetou que o ano fechará com um défice de 0,5%.



PORMENORES

Caixa Geral de Depósitos

O INE confirmou ainda que o défice do ano passado se fixou em 3%, valor que inclui a "operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos".



Carga fiscal

A carga fiscal em Portugal subiu de 34,1% em 2016 para 34,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. É um dos valores mais altos desde 1995, revela o INE.



Receitas com impostos

As receitas com impostos e contribuições sociais ascenderam a 67 mil milhões de euros no ano passado, contra 63,6 mil milhões em 2016.