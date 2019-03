Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo Banco incendeia relação entre BE e PS

Catarina Martins reconhece “divergência enorme” com “fatura pesada” do banco.

Por Diana Ramos | 08:45

A menos de oito meses das legislativas, a discussão entre BE e PS sobe de tom por causa da "fatura pesada" do Novo Banco.



Catarina Martins assumiu esta segunda-feira numa entrevista à Antena 1 que "há uma divergência enorme entre o Bloco e o PS" por causa do uso do Fundo de Resolução.



Dias depois de ter comparado António Costa a Passos Coelho – o que caiu mal entre os socialistas – a líder bloquista insistiu ontem que o Governo "não alterou a prática de limpar dinheiros privados com dinheiro público".



À tarde, quando foi confrontada de novo com o tema do Novo Banco, Catarina Martins sublinhou que "o PS está porventura incomodado com o que fez" e não com o que foi dito pelos bloquistas.



"Comprova-se que nós temos razão à medida que a fatura sobre os contribuintes vai aumentando e a banca é cada vez mais pesada. O PS ficou incomodado? O PS está porventura incomodado com o que fez, não é com o que o BE diz hoje."



Catarina Martins foi mais longe e sublinhou que é "com algum espanto que vemos agora o PS e o primeiro-ministro venham dizer que, afinal, o Fundo de Resolução não é dinheiro dos contribuintes".



"O Novo Banco está a ficar caro demais aos contribuintes", enfatizou a coordenadora do BE.



PORMENORES

"Comparação inaceitável"

A secretária-geral adjunta do PS foi a primeira a sair em defesa de António Costa. "Para o PS não é aceitável a comparação que Catarina Martins faz entre António Costa e Passos Coelho na gestão do sistema financeiro", disse Ana Catarina Mendes.



Pedidos 1149 milhões

O Banco de Portugal vai pedir 1149 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O Estado vai financiar o fundo num valor máximo de 850 milhões de euros, de acordo com as Finanças. O líder do PSD, Rui Rio, já disse ter dúvidas que o Estado venha a recuperar "estes biliões e biliões".