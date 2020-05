Novo Banco rejeita uso político do "nome da instituição" como arma de arremesso

O Novo Banco lançou esta quinta-feira um comunicado onde diz não aceitar e "lamenta profundamente que o bom nome da instituição continue a ser usado como arma de arremesso político e/ou manobras político-mediáticas".A instituição bancária mostrou-se indignada pelo "bom nome" da instituição ter sido frequentemente posto em cima da mesa no debate quinzenal desta quarta-feira e afirmou que tudo o que se refere ao Novo Banco estava devidamente esclarecido e justificado.Perante as dúvidas dos deputados no Parlamento, a instituição garante ainda que caso estas permaneçam, o Novo Banco está disponível para "tudo esclarecer".