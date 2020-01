Novo Banco só recebe o que está orçamentado

O ministro das Finanças voltou esta segunda-feira a repetir que não está em cima da mesa um empréstimo ao Fundo de Resolução, para reforçar o Novo Banco, além dos 600 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado de 2020.

"Não tenho nenhuma proposta que indique nesse sentido. Se tivesse, estaria a considerá-la no Orçamento do Estado para 2020. O Governo não a tem e, portanto, não posso fazer conjeturas sobre o futuro", declarou Mário Centeno, que também é presidente do Eurogrupo, à entrada da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro,em Bruxelas.

O governante adiantou depois que "a única conjetura" sobre o futuro "é que o OE2020 vai ser cumprido". Centeno reconheceu, contudo, que as injeções de capital no Novo Banco "são importantes para o País na visão da estabilização do sistema financeiro" português.

O Estado pode financiar o Fundo de Resolução num valor máximo de 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco até 2026, valor previsto no âmbito do acordo de compra feito com a Lone Star. Entretanto, tem sido avançada a possibilidade de a injeção deste ano totalizar 1400 milhões, isto depois de o banco já ter recebido, em 2017 e 2018, 1941 milhões de euros.

Centeno pede mais medidas a Centeno

O fórum de ministros das Finanças do Euro, liderado por Mário Centeno, convida Portugal a considerar "medidas adicionais" para prevenir riscos de desvios identificados pela Comissão Europeia no Orçamento para 2020.



No final da reunião que analisou o plano orçamental atualizado, o Eurogrupo adotou uma declaração, na qual toma nota de que "o plano orçamental de Portugal pode resultar num desvio significativo" do ajustamento. Ainda em Bruxelas, Centeno disse que não conta ter de tomar medidas adicionais.