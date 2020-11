Novo Governo de aliança à direita nos Açores sai até ao final do mês

O novo Governo de coligação PSD-CDS-PPM nos Açores só estará constituído no final da próxima semana, e não logo a seguir à instalação da Assembleia Legislativa, marcada para dia 16, como tem sido tradição desde 2012, avançou ao CM fonte social-democrata do arquipélago. A demora prende-se com a integração no Executivo de membros indicados pelo CDS e pelo PPM, que deverão assumir algumas secretarias regionais, acrescentou a mesma fonte.









O presidente indigitado, José Manuel Bolieiro, escusou-se, contudo, a adiantar se o Governo será maior ou menor do que o atual, garantindo apenas que será uma “solução governativa suficiente e competente”, declarou esta quarta-feira no final de uma reunião com o presidente cessante, o socialista Vasco Cordeiro. O novo líder açoriano revelou ainda que muito em breve será revelado o acordo de coligação, que, para o CDS, reedita a “Aliança Democrática de boa memória” e “o fim do ciclo socialista de 24 anos na região” , afirmou, em comunicado, o presidente dos centristas, Francisco Rodrigues dos Santos.

O acordo de incidência parlamentar com o Chega que tanta polémica tem suscitado, com ataques do PS ao PSD, voltou a agitar esta quarta-feira as redes sociais com uma publicação irónica do líder social-democrata: “Sobre o avanço do fascismo nos Açores, o que temos hoje?”.