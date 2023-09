Ministro da Saúde diz que novo Hospital de Sintra será inaugurado entre janeiro e março de 2024

O novo hospital de Sintra vai ser inaugurado entre janeiro e março de 2024, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, durante a sessão parlamentar sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Manuel Pizarro falava no encerramento da sessão parlamentar, que decorreu a pedido da Comissão Parlamentar de Saúde e à qual assistiu, nas galerias, a ex-diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

No passado mês de maio, Manuel Pizarro visitou as obras de construção do futuro hospital de Sintra, no bairro da Cavaleira, freguesia de Angueirão-Mem Martins, tendo na altura garantido que a unidade estaria em funcionamento no primeiro semestre de 2024 e que iria recrutar 600 profissionais.