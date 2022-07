O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, vai assistir hoje ao debate do estado da nação no seu gabinete na Assembleia da República, dizendo que esta presença significa "o apoio ao grupo parlamentar".

Luís Montenegro chegou ao corredor do PSD no parlamento cerca das 14h20, acompanhado do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e de alguns dos 'vices' da bancada.

Ao ver tantos jornalistas, o presidente do PSD ironizou: "Joaquim, tens tantas pessoas à tua espera".