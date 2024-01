Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, decidiu manter alguns dos nomes mais próximos de António Costa no novo Secretariado Nacional, o órgão executivo do partido. A ministra Mariana Vieira da Silva e o secretário de Estado António Mendonça Mendes, ambos com forte ligação política ao primeiro-ministro, integraram a lista proposta pelo atual líder, dando um sinal de união e evitando a rutura com o seu antecessor.









