O novo presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), Nuno da Cunha Rodrigues, ganha 8355 euros brutos por mês, metade do salário da antecessora. O corte no vencimento resulta de uma alteração legislativa aplicada à lei-quadro das entidades reguladoras após Margarida Matos Rosa ter assumido a liderança da AdC, no final de novembro de 2016.









