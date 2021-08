Novo sistema da Assembleia da República fez baixar faltas dos deputados

O novo sistema da Assembleia da República (AR), que permite o registo a partir dos gabinetes, fez baixar as faltas dos deputados na sessão legislativa que terminou no mês passado. Ao todo, foram dadas 768 faltas a plenários, o que representa uma média de 3,3 ausências por cada parlamentar.Na sessão legislativa anterior, com a lotação das sessões plenárias reduzida devido à pandemia, os deputados ainda não podiam marcar presença remotamente, pelo que as ausências dispararam para 1664. O problema foi entretanto corrigido. Fonte oficial da AR explicou que, desde novembro de 2020, “os deputados passaram a poder registar as suas presenças” através dos “terminais colocados nos seus gabinetes”. Por isso, “não existem faltas associadas às restrições” da pandemia no último balanço.