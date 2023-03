O novo texto que vai enquadrar legalmente a eutanásia, sujeito a votação esta sexta-feira, no Parlamento, prevê que esta prática só poderá ocorrer nos casos de incapacidade física do doente para administrar os fármacos necessários. Esta mudança não é consensual e está a gerar desconforto dentro do grupo parlamentar do PS, apesar de ser um dos subscritores do diploma.









