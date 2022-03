António Costa quer ter uma palavra a dizer na escolha final dos nomes dos secretários de Estado nas pastas políticas mais sensíveis. O Ministério da Administração Interna, devido à pressão política a que este ministério esteve sujeito nos governos anteriores de Costa, e o Ministério da Economia, devido à saída de Pedro Siza Vieira do Governo e à importância política desta pasta, são dois exemplos da preocupação política do primeiro-ministro indigitado com a formação das equipas ministeriais.