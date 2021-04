O número de funcionários públicos aumentou em quase 20 mil no último ano, mas mais de 15 mil destes, essencialmente nos setores da saúde e da educação, foram contratados a prazo. Significa isto que 75% dos novos trabalhadores recrutados em 2020 ficaram ligados ao Estado por um vínculo precário, de acordo com dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

