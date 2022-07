"Impostos máximos e serviços mínimos”, foi assim que Luís Montenegro resumiu a situação do País, onde, disse, nunca como agora se pagaram tantos impostos. “Na altura em que os portugueses, as famílias, as empresas dão mais recursos ao Estado para o Estado cuidar da vida das pessoas, recebem em troca os piores serviços públicos desde que há democracia em Portugal”, disse o presidente social-democrata, acrescentando que “é imoral quando as pessoas não têm dinheiro para pagar aquilo que é básico e o Governo esteja a meter o dinheiro das pessoas no bolso e nos cofres do Estado”.









