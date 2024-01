Jovens isentos de IMT, redução de IRS para famílias e de IRC para empresas: As promessas da Aliança Democrática

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, discursou este domingo na Convenção da Aliança Democrática e começou por garantir que o "único governo que a AD vai viabilizar vai ser o governo da AD".



Nuno Melo deixou também uma "sugestão" a André Ventura: "pare de ser a muleta útil das esquerdas".





Questiona ainda como se classifica um governo que durante 8 anos só aumentou taxas de juro, referindo que foi "o ps que levou Portugal a arrastar os pés e é agora Pedro Nuno santos que se desdobra em promessas. Sabemos exatamente o que isto significa e vamos ser claros se o ps já merecia perder as eleições por incompetência, agora merece perder por decência e princípio".Acrescenta que O partido Socialista "não se define pelo que promete há dois meses, mas sim por 8 anos de governações. Essa é que é a essência do PS, pois os últimos dois meses são só propaganda".Nuno Melo apresenta três medidas, referindo que a AD vai tomar medidas para se viver bem em Portugal e para os jovens que têm o direito de viver em bem no país.Apresentando taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos e isenção de IMT na compra da primeira casa.Vai reduzir o IRS em todos os escalões para devolver rendimentos às famílias e "vai retomar a boa reforma do IRC de 2014", deixando as empresas a pagar 2% de IRC por ano até aos 15% para que a empresas, no final da legislatura, possam ser mais competitivas e paguem melhores salários.