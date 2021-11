Nuno Melo apela à não participação no Conselho Nacional do CDS-PP

O eurodeputado Nuno Melo anunciou esta quinta-feira que não vai participar no Conselho Nacional do CDS-PP, apelando aos conselheiros que façam o mesmo, e acusou o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição de bloquear uma decisão sobre o congresso.

O CDS-PP marcou para sexta-feira, "com caráter de urgência", um Conselho Nacional que vai decorrer por videoconferência, para definir as linhas do programa eleitoral e aprovar os "critérios de designação dos candidatos" às eleições legislativas de janeiro, bem como tomar posição sobre uma coligação pré-eleitoral com o PSD no círculo eleitoral da Madeira.

"Este Conselho Nacional é marcado uma vez mais 'online' e com caráter de urgência quando não há absolutamente urgência nenhuma nas deliberações que vão ter tomadas", afirmou o eurodeputado, que iria disputar a liderança do partido com o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, no congresso que esteve marcado para este fim de semana.