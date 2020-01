Nuno Melo ataca mapa do Bloco sobre fogos na Austrália

"Não é fumo, é Bloco de Esquerda." A frase, acompanhada de uma imagem de um homem a fumar um charro, foi a resposta do eurodeputado e vice-presidente do CDS, Nuno Melo, para satirizar, via Twitter, a imagem publicada pelos bloquistas nas redes sociais sobre os incêndios na Austrália.A imagem partilhada pelos bloquistas dizia respeito a um mapa da NASA sobre os devastadores incêndios naquele país — que, na verdade, sabe-se agora, nem é uma fotografia real — e foi usada pelo partido de Catarina Martins para criticar o capitalismo. "Não é fogo, é capitalismo", escreveu o Bloco.Pegando na deixa, Nuno Melo repescou uma imagem do Bloco de Esquerda sobre a legalização da canábis para responder à crítica dos bloquistas ao capitalismo. Daniel Oliveira, do BE, escreveu depois a Nuno Melo: "É mesmo eurodeputado?"