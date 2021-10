Nuno Melo diz que"legalidade" e "decência" do CDS está em causa após adiamento de Congresso

O candidato à presidência do CDS Nuno Melo reagiu este sábado ao Conselho Nacional de sexta-feira, defendendo que a legalidade do partido "está em causa" e que "quem foge aos votos dos militantes" não merece a "confiança dos eleitores".

Depois de, na sexta-feira, Nuno Melo ter anunciado que o Conselho Nacional de Jurisdição do CDS tinha aceitado o seu pedido de impugnação do Conselho Nacional que, apesar disso, decorreu esta noite, o candidato à presidência do partido divulgou uma nota na rede social Facebook na qual afirma que "o que sucedeu nunca foi visto no CDS em 47 anos de história".

Segundo Nuno Melo, o Conselho Nacional de sexta-feira foi um "simulacro de deliberação", que violou a "decisão do Tribunal do partido" e passou "por cima da nulidade declarada", tendo sido promovido por um "presidente do Conselho Nacional que tomou decisões premeditadamente ilegais e foi obscenamente arbitrário na conduta".