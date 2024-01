O presidente do CDS, Nuno Melo, e o vice-presidente, Paulo Núncio, vão ser os principais candidatos dos centristas para as eleições legislativas, revelou fonte do partido ao CM.



O líder partidário vai concorrer pelo Porto, deixando o lugar de eurodeputado no Parlamento Europeu, onde vai ser substituído por Pedro Mota Soares, antigo ministro do Trabalho e Segurança Social, que também será candidato para as eleições europeias pela nova Aliança Democrática.









