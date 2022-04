O líder do CDS, Nuno Melo, regularizou esta terça-feira o seguro do seu Renault 4L, que tem a validade de um mês, segundo o portal da Autoridade de Supervisão de Seguros.Dois dias antes, tal como onoticiou, Melo usou a mesma viatura para ir ao Congresso do partido, que o elegeu líder dos centristas. Mas, na altura, o carro não tinha seguro, que havia caducado em dezembro passado.