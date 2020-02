Nuno Morais Sarmento critica as esquerdas "fingidoras" durante congresso do PSD

As críticas ao governo socialista marcaram o tom do discurso de Nuno Morais Sarmento no 38º Congresso do PSD. O vice-presidente dos sociais-democratas aludiu a Churchill para mostrar que o Governo fala de "uma realidade cor de rosa que uma parte do país finge acreditar", contraponto com o "país real" marcado pela carga fiscal e pela degradação da saúde.



Em atualização