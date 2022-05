Marcelo Rebelo de Sousa tem sido recebido com tanto entusiasmo em Díli, que já é comparado ao ex-presidente timorense, Xanana Gusmão, também ele habituado a manter intenso contacto com a população.Marcelo é o “avô Nana de Portugal”, o “símbolo do amor português pela nossa pátria e pelo povo de Timor”, como se lê entre os milhares de comentários nas redes sociais. “Inacreditável, este avô Presidente”, escreveram.