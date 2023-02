O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recordou ontem a forma inesperada como o seu caminho atravessou o do economista, deputado do PSD e antigo ministro das Finanças João Salgueiro, que morreu na sexta-feira aos 88 anos.



"A vida cruzou o meu destino com o de João Salgueiro, algo inesperadamente, no congresso da Figueira da Foz, em que disputámos a liderança do PSD", evocou Cavaco Silva em nota enviada à Lusa.









