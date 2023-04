Luís Montenegro: "O Governo está infestado de ministros diminuídos politicamente”

O líder do PSD, Luís Montenegro, reagiu esta quarta-feira à audição da CEO da TAP por parte da comissão de inquérito. "O Governo deixou a TAP a voar às cegas", atirou Montenegro.O líder social-democrata foi bastante crítico com o PS, afirmando que "não interessa a TAP, não interessam as pessoas, só interessa o que é mais favorável ao Partido Socialista". Montenegro afirmou que o governo de António Costa é um antro de "mentira, logro, indecência, promiscuidade e desonestidade"."Mais do que mentir, ficou também demonstrado que o Governo e o PS estão sempre empenhados em enganar o País", acrescentou."O Governo está infestado de ministros diminuídos politicamente", disse Montenegro. O líder do PSD acusou ainda o governo de não ter "uma verdadeira preocupação" com a TAP.