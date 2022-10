Quando o PS “agita o papão da direita, é um sinal de que já está muito enrascado”, disse esta terça-feira o presidente do PSD no encerramento das jornadas parlamentares do partido. Luís Montenegro respondia assim a António Costa que, na segunda-feira, entre duras críticas à direita, disse que “a obrigação de cada um de nós é receber o testemunho da geração anterior e passar à geração seguinte um testemunho melhor”. A isto respondeu Montenegro que “António Costa, pela terceira vez na vida política dele, vai receber um testemunho e vai-se atrapalhar, deixar cair o testemunho no chão e nós vamos ter de o apanhar e reiniciar a corrida”.









Montenegro não se ficou por aqui e devolveu ao Governo a mesma crítica que, em tempos, o PS fazia a Passos Coelho: “Aquilo que é hoje a coroa de glória do novo PS travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis, essa coroa de glória traduz-se num empobrecimento generalizado em todos os setores sob a responsabilidade do Estado.”

Montenegro apontou falhas ao Governo, como as listas de espera na saúde, a falta de professores nas escolas ou o aumento da carga fiscal. “Nós estamos mais pobres quando estamos a pagar mais impostos do que alguma vez pagámos e temos maiores dificuldades de acesso aos serviços públicos”, disse. O líder do PSD notou que a taxa de execução do PRR é “praticamente nula”. E deixou a pergunta: “Se isto não é austeridade, o que é austeridade?”.