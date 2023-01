"O Governo está coeso", garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira que "o Governo está coeso", após mais uma saída do seu Executivo."Nenhuma das alterações teve a ver com a coesão do Governo. Houve pessoas que adoeceram, outras que tiveram problemas políticos, mas não saíram por motivos de coesão", disse António Costa.Questionado pelos jornalistas se a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tinha condição para continuar no Governo, após a secretária de Estado, Carla Alves, se ter demitido, Costa respondeu que "sim", acrescentando que a secretária de Estado Carla Alves entendeu apresentar a sua demissão "e o caso está encerrado". Ainda assim, o primeiro-ministro assumiu que "ninguém gosta de ter problemas na sua organização".Questionado se o Presidente da República contribuiu para a instabilidade política ao afirmar que a secretária de Estado demissionária da Agricultura, Carla Alves, estava diminuída do ponto de vista político, António Costa contrapôs que "o primeiro-ministro não comenta as palavras" do chefe de Estado."O Presidente da República é o Presidente da República, é eleito por todo os portugueses e, portanto, exprime aquilo que bem entende", alegou.

António Costa afirmou depois que "a avaliação política do Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] é uma matéria".



"Não confundamos o que é essencial, que são os problemas que atingem os portugueses. É nesses que nos devemos concentrar", disse António Costa.