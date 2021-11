"O meu adversário já não é mais Rui Rio, é o senhor António Costa": Paulo Rangel sobre eleições legislativas

O eurodeputado e candidato à liderança do PSD Paulo Rangel disse esta sexta-feira que apesar de as eleições do partido estarem marcadas para o dia quatro de dezembro se forem antecipadas "podem" contar com ele."Se o congresso for a 17, 18 e 19 de janeiro é perfeitamente possível cumprir os prazos das legislativas", acrescentou mostrando-se "tranquilo" face à data das eleições.Paulo Rangel considera ser agora "candidato à liderança do PSD" para depois ser "Primeiro-Ministro". "A partir de agora o meu adversário já não é mais Rui Rio é o senhor António Costa", disse ainda."A minha luta é Portugal. É pôr o PSD em condições de ser alternativa ao PS, ganhar legislativas e ser alternativa para os portugueses", vincou.O eurodeputado admite ainda "o voto do PS é um voto inútil e injusto porque a Geringonça se esgotou" com os seis anos de liderança de António Costa.O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel admite ainda estar a trabalhar para que o PSD possa conquistar maioria absoluta nas eleições legislativas.Em declarações à SIC, o eurodeputado justificou ainda o voto contra o casamento homossexual em 2008 dizendo que "não há nenhuma contradição". Ainda assim, Paulo Rangel admite que se "fosse hoje" o seu parecer seria diferente.