Rui Rio admite: "Estou disponível a negociar à minha esquerda e à minha direita"

Em entrevista à RTP3, Rui Rio comentou que Paulo Rangel "não está preparado para ser primeiro-ministro".



Em relação à decisão de optar por não fazer campanha política nas eleições internas contra Rangel, o atual líder do PSD voltou a referir que "o adversário principal é o dirigente do PS".



Rio fala ainda de um "resultado muito positivo nas legislativas de 2019". "Era possível fazer melhor do que eu, mas também era possível muito pior", acrescenta.





Quanto às eleições legislativas, o atual líder do PSD admite que "está disponível a negociar à esquerda e à direita após as legislativas. "Se ganharmos, estou disponível para negociar à esquerda, leia-se PS, e à direita, leia-se CDS e Iniciativa Liberal".



"Eu tenho de negociar com quem tem poder para isso" para poder aprovar reformas de fundo. "O PS e o PSD têm de se entender".